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Законодательство РК

Била и пинала ребенка на улице: 17-летнюю девушку накажут в Астане

сестры Фото: скриншот видео
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где неизвестная девушка наносит телесные повреждения несовершеннолетней девочке, сообщает Zakon.kz.

Видео вызвало широкий общественный резонанс. На нем девушка несколько раз ударила и пнула родственницу.

Как выяснилось, 14 августа 5-летняя девочка не хотела идти в детский сад и проявляла недовольство, на что так отреагировала 17-летняя сестра.

"В отношении девушки возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 73-2 КоАП "Побои". Законные представители девочки отказались от дальнейших разбирательств. Им предложена дальнейшая работа с детским психологом". Пресс-служба МВД РК

Ранее были опубликованы поправки в КОАП, которые 20 апреля 2023 вечером подписал глава государства. В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

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Елена Беляева
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