Била и пинала ребенка на улице в Астане: с семьей будут работать психологи

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева рассказала подробности инцидента с побоями девочки в Астане, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, 17-летняя девушка приехала в гости к брату.

"Утром ее попросили отвести ребенка в детский сад. Маленькая девочка плакала, не хотела идти в садик, в результате чего девушка нанесла телесные повреждения своей племяннице. (...) По данному делу я на связи с акиматом города Астаны. Также я на связи с бабушкой девочки. ОФ "Право" возьмет всю семью на психологическое сопровождение (первый прием пройдет в эту среду)". Динара Закиева

По данному факту в отношении девушки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 73-2 "Побои" КОАП и направлен в Специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям.⁩

Ранее видео вызвало широкий общественный резонанс. На нем девушка несколько раз ударила и пнула родственницу. Позже стало известно, что 17-летнюю девушку накажут за побои племянницы.