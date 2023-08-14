Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Била и пинала ребенка на улице в Астане: с семьей будут работать психологи

контроль Фото: скриншот видео
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева рассказала подробности инцидента с побоями девочки в Астане, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, 17-летняя девушка приехала в гости к брату.

"Утром ее попросили отвести ребенка в детский сад. Маленькая девочка плакала, не хотела идти в садик, в результате чего девушка нанесла телесные повреждения своей племяннице. (...) По данному делу я на связи с акиматом города Астаны. Также я на связи с бабушкой девочки. ОФ "Право" возьмет всю семью на психологическое сопровождение (первый прием пройдет в эту среду)". Динара Закиева

По данному факту в отношении девушки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 73-2 "Побои" КОАП и направлен в Специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям.⁩

Ранее видео вызвало широкий общественный резонанс. На нем девушка несколько раз ударила и пнула родственницу. Позже стало известно, что 17-летнюю девушку накажут за побои племянницы.

Читайте также

Била и пинала ребенка на улице: 17-летнюю девушку накажут в Астане

В Астане задержали подозреваемого в обмане пенсионеров на более чем 3 млн тенге

В Алматы активиста обвиняют в нападении на журналиста и оператора

Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления