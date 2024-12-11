Полиция Шымкента арестовала группу наркоторговцев

Шымкентская полиция задержала пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

В доме одного из подозреваемых выявили помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.

У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.

По факту зарегистрировано уголовное дело, идет расследование.

Подозреваемые арестованы.

Ранее появилась информация, что подозреваемый в двух преступлениях прятался в самодельной землянке в СКО.

