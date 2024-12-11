Полиция Шымкента арестовала группу наркоторговцев
Фото: Zakon.kz
Шымкентская полиция задержала пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.
В доме одного из подозреваемых выявили помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.
У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.
По факту зарегистрировано уголовное дело, идет расследование.
Подозреваемые арестованы.
Ранее появилась информация, что подозреваемый в двух преступлениях прятался в самодельной землянке в СКО.
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