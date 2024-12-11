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Происшествия

Полиция Шымкента арестовала группу наркоторговцев

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 08:56 Фото: Zakon.kz
Шымкентская полиция задержала пять мужчин, занимающихся сбытом наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

В доме одного из подозреваемых выявили помещение для выращивания конопли, оборудованное специальной вентиляционной системой, светодиодными лампами, приборами измерения влажности, вентиляторами, термометрами и системой автоматического полива.

У подозреваемых обнаружили и изъяли 17 доз "синтетики" и свыше 30 граммов высушенной марихуаны.

По факту зарегистрировано уголовное дело, идет расследование.

Подозреваемые арестованы.

Ранее появилась информация, что подозреваемый в двух преступлениях прятался в самодельной землянке в СКО.

Аксинья Титова
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