Иностранцы в Алматы похитили своего земляка и требовали за него выкуп
Фото: Zakon.kz
Подозреваемых в похищении гражданина Таджикистана задержали в Алматы. Ими оказались соотечественники потерпевшего, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 16 августа, о пропаже своего знакомого полицейским рассказал гражданин Таджикистана. Он пояснил, что его земляк 13 августа отправился на некую встречу, а назад так и не пришел.
По этому факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РК и создали следственно-оперативную группу. Стражи порядка вскоре выяснили, что иностранца похитили и держат взаперти на съемной квартире в Медеуском районе.
"При содействии полицейского спецназа провели спецоперацию. Задержали шестерых граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали и весь этот процесс снимали на видео", – рассказал Жанат Нургалиев, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы.
Фото: polisia.kz
Подозреваемых задержали и взяли под стражу, они находятся в изоляторе. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.
Похожая история случилась с жителем Алматы в начале года – его похитили и держали на съемной квартире в ожидании выкупа.
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