Иностранцы в Алматы похитили своего земляка и требовали за него выкуп

Подозреваемых в похищении гражданина Таджикистана задержали в Алматы. Ими оказались соотечественники потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 16 августа, о пропаже своего знакомого полицейским рассказал гражданин Таджикистана. Он пояснил, что его земляк 13 августа отправился на некую встречу, а назад так и не пришел.

По этому факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РК и создали следственно-оперативную группу. Стражи порядка вскоре выяснили, что иностранца похитили и держат взаперти на съемной квартире в Медеуском районе.

"При содействии полицейского спецназа провели спецоперацию. Задержали шестерых граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали и весь этот процесс снимали на видео", – рассказал Жанат Нургалиев, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы.

Фото: polisia.kz

Подозреваемых задержали и взяли под стражу, они находятся в изоляторе. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.



Похожая история случилась с жителем Алматы в начале года – его похитили и держали на съемной квартире в ожидании выкупа.