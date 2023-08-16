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Иностранцы в Алматы похитили своего земляка и требовали за него выкуп

Иностранцы в Алматы похитили своего земляка и требовали за него выкуп Фото: Zakon.kz
Подозреваемых в похищении гражданина Таджикистана задержали в Алматы. Ими оказались соотечественники потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 16 августа, о пропаже своего знакомого полицейским рассказал гражданин Таджикистана. Он пояснил, что его земляк 13 августа отправился на некую встречу, а назад так и не пришел.

По этому факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РК и создали следственно-оперативную группу. Стражи порядка вскоре выяснили, что иностранца похитили и держат взаперти на съемной квартире в Медеуском районе.

"При содействии полицейского спецназа провели спецоперацию. Задержали шестерых граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали и весь этот процесс снимали на видео", – рассказал Жанат Нургалиев, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы.
Гражданина Таджикистана держали в заложниках в Алматы

Фото: polisia.kz

Подозреваемых задержали и взяли под стражу, они находятся в изоляторе. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.

Похожая история случилась с жителем Алматы в начале года – его похитили и держали на съемной квартире в ожидании выкупа.

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Никита Дробны
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