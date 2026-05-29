В Астане группа иностранцев похитила человека и требовала "выкуп"

В Астане шесть граждан одного из государств Центральной Азии получили сроки за похищение человека и самоуправство, сообщает Zakon.kz.

Столичная прокуратура 29 мая 2026 года рассказала, что 9 декабря 2024 года один из участников группы, требуя деньги за якобы невыполненную услугу, применил насилие в отношении потерпевшего и вынудил его перевести 80 тысяч тенге.

"Позднее, действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники похитили потерпевшего на территории города Астаны с применением насилия из корыстных побуждений", – сообщили в надзорном органе.

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны пятеро иностранцев осуждены к 8 годам лишения свободы за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Один из участников осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за пособничество в похищении человека и самоуправство.

