В результате ДТП загорелся мопед в Алматы: водитель скрылся с места происшествия

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилось видео. На кадрах горел мопед в Алматы на Восточной объездной автомобильной дороге, сообщает Zakon.kz.

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