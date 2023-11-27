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В результате ДТП загорелся мопед в Алматы: водитель скрылся с места происшествия

В результате ДТП загорелся мопед в Алматы: водитель скрылся с места происшествия Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах горел мопед в Алматы на Восточной объездной автомобильной дороге, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео.

"Водитель мопеда следовал по Восточной объездной автомобильной дороге в северном направлении и врезал в разделительные блоки, а также он столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП загорелся мопед", – рассказали в ДП города. 

Как отметили в полиции, водитель мопеда скрылся с места ДТП. 

В конце октября в Алматы сгорел мопед на дороге. 

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