В результате ДТП загорелся мопед в Алматы: водитель скрылся с места происшествия
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах горел мопед в Алматы на Восточной объездной автомобильной дороге, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"Водитель мопеда следовал по Восточной объездной автомобильной дороге в северном направлении и врезал в разделительные блоки, а также он столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП загорелся мопед", – рассказали в ДП города.
Как отметили в полиции, водитель мопеда скрылся с места ДТП.
В конце октября в Алматы сгорел мопед на дороге.
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