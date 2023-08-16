Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ

В Алматы 16 августа 2023 года жителей и гостей южной столицы экстренно эвакуировали из торгово-развлекательного центра, расположенного на ул. Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, посетителей и сотрудников ТРЦ попросили экстренно покинуть здание.

"Неожиданно зазвонили сирены. Администрация попросила всех экстренно покинуть здание. На место до сих пор прибывают машины полицейских и пожарных", – рассказал Zakon.kz один из посетителей ТРЦ.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в городской департамент полиции.

Обновлено в 15:20

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлен выезд экстренных и оперативных служб города к указанному торговому дому, где произведена эвакуация посетителей и персонала". Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что саперные подразделения уже проверяют здание торгового дома.

"Всех жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

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18 июля 2023 года в Алматы "заминировали" один из торгово-развлекательных центров. Видео с толпой эвакуированных из здания ТРЦ людей опубликовали в соцсетях. Тогда в городском департаменте полиции сообщили, что в 16:25 поступило сообщение о якобы взрывном устройстве на территории кинотеатра, находящегося в торгово-развлекательном центре. Саперы провели осмотр, но взрывное устройство не обнаружили. В ДП Алматы также отметили, что после установления личности анонима его привлекут к ответственности по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК.