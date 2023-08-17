В Актау задержали наркокурьера-региональщика почти с килограммом "синтетики"

В Актау на территории ТЭЦ-2 задержали 22-летнего жителя Алматинской области, который приехал в город с крупным грузом – почти с килограммом синтетического наркотика “скорость”, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области, во время обыска у задержанного изъяли один большой черный сверток, обмотанный прозрачной изолентой, содержащий синтетическое наркотическое средство “альфа-PVP” (“скорость”).

"Общий вес составил 788 граммов", – говорится в сообщении.

По словам задержанного, курьером он работает около двух месяцев, приехал в Актау для реализации синтетических наркотиков крупными партиями. Изъятый сверток с синтетическим наркотиком он получил через указания куратора по sms в мессенджере Telegram.

В отношении фигуранта ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта”.

Судом города санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.



