В Актау задержали наркокурьера-региональщика почти с килограммом "синтетики"
Как сообщили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области, во время обыска у задержанного изъяли один большой черный сверток, обмотанный прозрачной изолентой, содержащий синтетическое наркотическое средство “альфа-PVP” (“скорость”).
"Общий вес составил 788 граммов", – говорится в сообщении.
По словам задержанного, курьером он работает около двух месяцев, приехал в Актау для реализации синтетических наркотиков крупными партиями. Изъятый сверток с синтетическим наркотиком он получил через указания куратора по sms в мессенджере Telegram.
В отношении фигуранта ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта”.
Судом города санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.