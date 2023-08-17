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Казахстанская актриса Асель Аскар заявила об избиении в фитнес-клубе

Казахстанская актриса Асель Аскар заявила об избиении в фитнес-клубе Фото: Instagram/assel.askar
Известная казахстанская актриса и блогер Асель Аскар заявила, что ее избили в фитнес-клубе. В связи с этим она обратилась к начальнику Департамента полиции Алматы Арыстангали Запарову и прокурору южной столицы Берику Жуйриктаеву, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение Асель опубликовала на своей странице в Instagram 16 августа 2023 года.

"Я, как медийная личность, на сегодняшний день попала в очень неприятную ситуацию. И сейчас я выехала со своим мобилографом из РОВД Медеуского района, где мы провели несколько часов, писали заявление по инциденту, произошедшему сегодня в фитнес-клубе... Я подверглась нанесению нескольких ударов (со стороны. – Прим. ред.) профессионального борца по греко-римской борьбе – лица кавказской национальности, который угрожал мне, моей маме, моему мобилографу, моему тренеру за распространение данного видеоролика. Он меня спровоцировал на данный конфликт, оскорбляя меня, мою честь и достоинство", – рассказала актриса.

По ее словам, мужчина уверен, что он избежит наказания.

"Угрожая, он говорил очень внятно и понятно, что ему ничего за это не будет, что он очень большой человек, у него есть очень большие ресурсы, много денег, и что по окончании всего этого он расправится со мной и моей семьей, с мобилографом и всеми остальными, кто участвовал во всем этом инциденте".Асель Аскар

Актриса попросила главу городского ДП Арыстангали Запарова взять расследование данного инцидента на личный контроль, а прокурора Берика Жуйриктаева – проконтролировать исполнение законности.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

"Данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Медеуского района. В отношении гражданина М. 1996 г. р. возбуждено административное производство по ст. 73-1 ("Побои") КоАП РК и ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК".Пресс-служба ДП Алматы

Также в ведомстве отметили, что для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных Асель Аскар, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Материалы производства для вынесения решения будут направлены в суд. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы".Пресс-служба ДП Алматы

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