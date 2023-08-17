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В Алматы арестовали мужчину, избившего актрису Асель Аскар

В Алматы арестовали мужчину, избившего актрису Асель Аскар Фото: pexels
В Алматы мужчину, который избил известную казахстанскую актрису и блогера Асель Аскар в фитнес-клубе, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает Zakon.kz.

Ранее Асель Аскар заявила, что ее избили в фитнес-клубе. В связи с этим она обратилась к начальнику Департамента полиции Алматы Арыстангали Запарову и прокурору южной столицы Берику Жуйриктаеву. Факт был зарегистрирован в Управлении полиции Медеуского района. В отношении гражданина М. 1996 г. р. возбудили административное производство по ст. 73-1 ("Побои") КоАП РК и ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК".

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Административное дело в отношении М. по факту мелкого хулиганства рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы.

"Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоаП РК, и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток", – говорится в сообщении.

Судом установлено, что в августе текущего года в фитнес-клубе города гражданин М. устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке – Асель Аскар, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.

В судебном заседании обидчик Асель Аскар подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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