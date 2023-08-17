Пожар на шахте "Казахстанская": на поверхность подняли 222 работника

На шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар под землей, вывели на поверхность 222 работника, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель.

Четыре человека госпитализировали: двоих – в Центральную больницу Шахтинска, остальных – в областной медицинский центр.

"17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол", – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники РЦШ "ПВАСС" и ДЧС.

Причины возгорания выясняются.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.