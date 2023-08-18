ЧП на шахте "Казахстанская": что известно к этому часу

На шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар под землей, спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщает Zakon.kz.

Поиски трех человек продолжаются. Идут работы по локализации пожара.



"Всю ночь силами четырех отделений производились работы по поиску шахтеров, которые не вышли при возникновении пожара на конвейерном угольном уклоне пласта Д6. Также проводились мероприятия по тушению пожара. Были обследованы горные выработки по четырем направлениям, примыкающим к аварийной. В 08:15 силами горноспасательных отделений был обнаружен второй пострадавший. К сожалению, без признаков жизни. Идет работа по его эвакуации на поверхность", – рассказал первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" Геннадий Силинский.

По его словам, в настоящее время пройдено снизу-вверх порядка 40% выработки – потушено и охлаждено. Общая протяженность главного конвейерного уклона пласта Д6 – 1990 метров. Производятся дальнейшие работы по продвижению вперед по подавлению очага пожара.

По информации Управления здравоохранения, в медучреждениях региона находятся 11 пострадавших шахтеров.

В связи с ЧП на шахте действует оперативный штаб. Глава государства поручил правительству и акимату области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").



17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность.