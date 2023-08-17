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Законодательство РК

104 млн тенге украли мошенники с личных счетов казахстанцев

Мошенники все чаще стали обманывать казахстанцев Фото: freepik
На счету подозреваемого 25 интернет-афер практически во всех регионах страны, а ущерб составляет более 104 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Акмолинские полицейские задержали дроппера, обналичившего похищенные денежные средства, сообщает ДП Акмолинской области. По предварительной информации на счету подозреваемого 25 интернет-афер практически во всех регионах страны, а ущерб составляет более 104 млн тенге.

На мошенническую схему в июле этого года попал и житель Кокшетау. В течение двух дней на телефон заявителя через WhatsApp поступали звонки от неизвестных абонентских номеров.

"Мошенники, представляясь сотрудниками банка, первоначально узнали информацию об имеющихся банковских счетах, а затем всячески убеждали 64-летнего акмолинца, что их пытаются взломать. Таким образом преступники получили необходимые сведения для совершения незаконных банковских операций. На следующий день заявителю поступило уведомление о блокировании его банковского счета, а при проверке мобильного приложения, акмолинец узнал что с депозитного и карточного счета в банке снято более 11,8 млн тенге, еще 435 тысяч тенге бесследно исчезли со счета другого банка. По показаниям потерпевшего никаких сообщений, кодов или личных сведений он мошенникам не передавал и не следовал их инструкциям", – сказано в сообщении полиции.

При расследовании уголовного дела акмолинским киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который были переведены похищенные миллионы. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 24-летний дроппер при содействии уральских коллег был задержан в областном центре Западно-Казахстанской области.

Как выяснилось, мужчина специально приехал в Казахстан из России, чтобы обналичивать и переводить похищенные деньги другим членам преступной сети. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

С начала года интернет-мошенники причинили казахстанцам ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

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