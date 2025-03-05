Мошенник похитил 28 млн тенге со счета жительницы Актау

Мужчину подозревают в мошенничестве и снятии со счета жительницы Актау более 28 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", 4 марта полицейские задержали местного жителя и выявили еще двух дропперов, через счета которых он вывел деньги.

Расследование идет по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"Был задержан житель Мангистауской области, который путем использования информационно-коммуникационных технологий получил доступ к приложению потерпевшей. Похитил денежные средства в сумме более 28 млн тенге, которые перечислял на счета двух граждан Республики Казахстан. Все лица установлены. В настоящее время ведется досудебное расследование по факту мошенничества". Бейбит Биржанов, заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК

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