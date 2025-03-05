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Происшествия

Мошенник похитил 28 млн тенге со счета жительницы Актау

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 08:57 Фото: Zakon.kz
Мужчину подозревают в мошенничестве и снятии со счета жительницы Актау более 28 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", 4 марта полицейские задержали местного жителя и выявили еще двух дропперов, через счета которых он вывел деньги.

Расследование идет по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"Был задержан житель Мангистауской области, который путем использования информационно-коммуникационных технологий получил доступ к приложению потерпевшей. Похитил денежные средства в сумме более 28 млн тенге, которые перечислял на счета двух граждан Республики Казахстан. Все лица установлены. В настоящее время ведется досудебное расследование по факту мошенничества".Бейбит Биржанов, заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК

Ранее в Акмолинской области мужчина 20 раз заплатил за несуществующий мотоцикл.

Аксинья Титова
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