Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в шахте "Казахстанская"
Фото: akorda.kz
Управление здравоохранения Карагандинской области поделилось информацией о состоянии горняков, пострадавших при пожаре в шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, сейчас двое пострадавших шахтеров находятся в центральной больнице Шахтинска. Предварительный диагноз – отравление угарным газом легкой степени тяжести. Обоим горнякам оказывают необходимую медицинскую помощь.
"Еще двое пострадавших находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз – отравление угарным газом тяжелой степени. Медики оказывают всю необходимую помощь", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. На поверхность вывели 224 работника, трое шахтеров пока остаются под землей.
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