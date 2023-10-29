Стало известно о состоянии пострадавших при аварии на шахте Костенко

В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на шахте имени Костенко горняков, сообщает Zakon.kz.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших, из них:

20 – в отделение токсикологии в многопрофильную больницу им. профессора Х.Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами легкой и средней степени тяжести. Состояние пациентов без ухудшения, проводится детоксикационное и симптоматическое лечение.

Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в той же больнице с политравмой, ОНЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом раны лобной области, переломом поперечных отростков Л3, Л4, Л5, закрытым переломом 4, 5, 6 ребер слева и 10 ребер справа со смещением. Также у него закрытый перелом крыла подвздошной кости справа, закрытый перелом наружной лодыжки слева. Ушиб обоих легких. Состояние стабильное, без ухудшения, в сознании. Явления травматического шока регрессируют.

Еще один пострадавший находится в отделении травматологии, диагноз – пневмоторакс слева, состояние средней тяжести. Состояние без ухудшений.

Двое горняков находятся в отделении терапии центральной больницы города Шахтинск с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести, на утро без ухудшения, явления интоксикаций и энцефалопатий не нарастает.

Четверо пострадавших на уровне приемно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение. Гемодинамические показатели стабильны.

"Всем пациентам проведены все необходимые диагностические обследования и манипуляции: лабораторные исследования, компьютерная томография, УЗИ, рентгенографии, для оказания медицинской помощи вовлечены все профильные службы (нейрохирурги, травматологи, хирурги, терапевты, токсикологи, реаниматологи, психологи, функциональные диагносты)", – сообщили в ведомстве.

Проведена консультация республиканскими специалистами из Научного центра травматологии и ортопедии, Научного центра нейрохирургии, задействованы все областные внештатные специалисты.

В упрздраве области заявили, что все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме.

Материал по теме Названы имена первых опознанных погибших на шахте имени Костенко горняков

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших. По последним данным, 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.