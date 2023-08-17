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Девушки разделись догола в клубе Костаная

Девушки в клубе разделись до гола Фото: freepik
На минувших выходных в ночном клубе Костаная девушки устроили развратные танцы, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, одного из мужчин также полностью раздели. Как известно, раздевались молодые люди в рамках конкурса, победителю которого был положен денежный приз в размере 50 тысяч тенге, сообщает ДП Костанайской области.

В полиции рассказали, что установили "героев" видео. Их доставили в отделение полиции вместе с владельцем клуба. Возбуждено дело по статье 434 "Мелкое хулиганство". Материалы направлены в суд для принятия решения.

Владельцу ночного клуба вынесли предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

В Атырау жители многоэтажки жалуются на открывшийся в доме ночной клуб. При этом горожане отмечают, что таких домов с клубами на первых этажах в городе немало.

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Зарина Жакупова
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