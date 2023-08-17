Девушки разделись догола в клубе Костаная

На минувших выходных в ночном клубе Костаная девушки устроили развратные танцы, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, одного из мужчин также полностью раздели. Как известно, раздевались молодые люди в рамках конкурса, победителю которого был положен денежный приз в размере 50 тысяч тенге, сообщает ДП Костанайской области.





В полиции рассказали, что установили "героев" видео. Их доставили в отделение полиции вместе с владельцем клуба. Возбуждено дело по статье 434 "Мелкое хулиганство". Материалы направлены в суд для принятия решения.





Владельцу ночного клуба вынесли предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.







В Атырау жители многоэтажки жалуются на открывшийся в доме ночной клуб. При этом горожане отмечают, что таких домов с клубами на первых этажах в городе немало.