Поножовщина произошла в клубе Махачкалы из-за девушки, танцевавшей в хиджабе

В одном из ночных клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает тelegram-канал Mash Gor, один из посетителей клуба по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, после чего завязалась драка. Затем мужчина, которому не понравился внешний вид девушки, достал нож и ранил троих человек.

"Из-за громкой музыки официанты не сразу поняли, что в заведении драка и вовремя не остановили ее. Двое пострадавших в больнице, Ирасхана задержали", – пишет канал.

Ранее сообщалось, что на улице в Атырау произошла драка между двумя мужчинами. В результате потасовки один из них умер на месте от полученных травм.



