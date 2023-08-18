Антикор: Судья получила от подсудимой 2 млн тенге
"Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности Судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 млн тенге судья Суда №2 города Тараз", – говорится в сообщении.
По данным Антикора, денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.
"В порядке ст. 550 УПК РК Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования".Пресс-служба Антикоррупционной службы
Как отметили в ведомстве, иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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