Антикор: Судья получила от подсудимой 2 млн тенге

В Таразе судью подозревают в получении взятки от подсудимой в размере 2 млн тенге за смягчение наказания. Об этом 18 августа 2023 года говорится в информации Агентства РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

"Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности Судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 млн тенге судья Суда №2 города Тараз", – говорится в сообщении.

По данным Антикора, денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.

"В порядке ст. 550 УПК РК Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Как отметили в ведомстве, иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Материал по теме Антикор: Бизнесмена подстрекали дать взятку в 1 млн долларов

3 августа 2023 года Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, которого обвиняют в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области.