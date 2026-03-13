Штраф в 2 млн тенге получил полицейский за взятку

Суд вынес решение наказать за взятку полицейского в Туркестанской области штрафом почти в 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

"Седьмой канал" показал кадры задержания оперуполномоченного с поличным при получении взятки. За 200 тыс. тенге страж порядка из Созакского района пообещал не привлекать местного жителя за хранение незарегистрированного ружья.

"При обыске у него нашли 190 тыс. тенге. Остальную сумму он успел потратить", – говорится в репортаже.

Когда сотрудники потребовали показать карманы, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Однако дело, которое начали расследовать по факту получения взятки позже переквалифицировали по другой статье – мошенничество. Гособвинитель запросил для подсудимого пять лет лишения свободы, но суд вынес решение наказать виновного крупным штрафом почти в 2 млн тенге.

