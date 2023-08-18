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13 тысяч метров водопровода украл руководитель госучреждения в Улытауской области

Руководитель госучреждения в Улытауской области украл 13 тысяч метров труб Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Улытауской области завершил досудебное расследование по делу о хищении 13 тысяч метров поливочного водопровода стоимостью более 288 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 18 августа, руководитель госучреждения вступил в предварительный сговор с группой лиц и похитил государственное имущество. Когда хищение выявили, он намеренно вводил следствие в заблуждение – предоставил фиктивные справки об отсутствии трубопровода на балансе учреждения.

"В действительности поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности. Данный трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков, расположенных в районе аэропорта города Жезказган", – сообщили в АФМ.

Сейчас подозреваемого уже уволили. Уголовное дело в его отношении направили в суд, иную информацию не разглашают в интересах следствия.

В июле в Жетысуской области задержали 15 чиновников по делу о хищениях на 16,5 млрд тенге.

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