Миллиарды тенге украли при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак

Спецпрокурорами Генеральной прокуратуры Казахстана завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 14 апреля 2025 года уточнили, что хищение выявлено прокурорами в ходе проверки исполнения бюджета.

"В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" – дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора". Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре добавили, что дело направлено в суд.

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Запуск магистрального водовода Астрахань – Мангышлак состоялся 13 декабря 2023 года в Атырауской области.