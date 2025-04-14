Миллиарды тенге украли при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Спецпрокурорами Генеральной прокуратуры Казахстана завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак, сообщает Zakon.kz.
В надзорном органе 14 апреля 2025 года уточнили, что хищение выявлено прокурорами в ходе проверки исполнения бюджета.
"В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" – дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора".Пресс-служба ГП РК
В Генпрокуратуре добавили, что дело направлено в суд.
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Запуск магистрального водовода Астрахань – Мангышлак состоялся 13 декабря 2023 года в Атырауской области.
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