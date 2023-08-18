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Выкинул котенка с восьмого этажа: жителя ЖК "Асыл Арман" оштрафовали на 35 тысяч тенге

Жители защитили кота от хозяина Фото: акимата Алматы
Жителя ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области оштрафовали за выброс котенка с восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

Неравнодушные граждане обратились прямиком к заместителю начальника Департамента полиции Алматинской области Рустаму Абдрахманову. И решение не заставило себя долго ждать. Слова благодарности жители также выразили в социальной сети Instagram.

"Уважаемый Рустам Абдрахманов! От имени всех жителей хотим выразить благодарность участковым инспекторам жилого массива "Асыл Арман", что оперативно выявили с какой квартиры выкинули котенка, а точнее с восьмого этажа. Наложен штраф на родителя в размере 35 тысяч тенге. За то, что не следят за детьми", – написала одна из жительниц в Сети.

"Здравствуйте. Благодарю вас за положительный отзыв и объективную оценку деятельности полиции Алматинской области. Будьте здоровы!" – ответил ей Рустам Абдрахманов.

Об инциденте жители сообщили на странице жилого массива в интернете. Видео с лежащим в коробке котенком выложили также неравнодушные жители.


Участковые инспекторы выявили квартиру, с которой было выброшено животное. Хозяину был наложен штраф в размере 35 000 тенге.

В Атырау живодеры насадили собаку на арматуру. Зоозащитник рассказал, что у животного открытая рана правого бедра с двух сторон, задеты соответственно мышцы, связки и кость.

17 марта стало известно, что в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных. В случае выявления фактов жестокого обращения с животными необходимо сообщить по номеру +7 (777) 195-99-00 (WhatsApp).

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