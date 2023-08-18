Выкинул котенка с восьмого этажа: жителя ЖК "Асыл Арман" оштрафовали на 35 тысяч тенге

Жителя ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области оштрафовали за выброс котенка с восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

Неравнодушные граждане обратились прямиком к заместителю начальника Департамента полиции Алматинской области Рустаму Абдрахманову. И решение не заставило себя долго ждать. Слова благодарности жители также выразили в социальной сети Instagram.

"Уважаемый Рустам Абдрахманов! От имени всех жителей хотим выразить благодарность участковым инспекторам жилого массива "Асыл Арман", что оперативно выявили с какой квартиры выкинули котенка, а точнее с восьмого этажа. Наложен штраф на родителя в размере 35 тысяч тенге. За то, что не следят за детьми", – написала одна из жительниц в Сети.

"Здравствуйте. Благодарю вас за положительный отзыв и объективную оценку деятельности полиции Алматинской области. Будьте здоровы!" – ответил ей Рустам Абдрахманов.



Об инциденте жители сообщили на странице жилого массива в интернете. Видео с лежащим в коробке котенком выложили также неравнодушные жители.





Участковые инспекторы выявили квартиру, с которой было выброшено животное. Хозяину был наложен штраф в размере 35 000 тенге.

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