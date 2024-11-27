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7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На парковке ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области 27 ноября 2024 года произошел смертельный наезд на ребенка, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в соцсетях, где сообщалось, что автомобиль школьной развозки переехал ребенка. Малыш скончался на месте.

В пресс-службе ДП Алматинской области по данному факту сообщили, что водитель автобуса JAC на территории парковки ЖК "Асыл Арман", с. Иргели, сдавая задним ходом, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – отмечено в сообщении.

24 ноября в Павлодаре произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В результате погибла 16-летняя девочка.

Ирина Капитанова
Алматинская область Алматы ДТП 2024 год Полиция
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