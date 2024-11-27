7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы

На парковке ЖК "Асыл Арман" в Алматинской области 27 ноября 2024 года произошел смертельный наезд на ребенка, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в соцсетях, где сообщалось, что автомобиль школьной развозки переехал ребенка. Малыш скончался на месте.

В пресс-службе ДП Алматинской области по данному факту сообщили, что водитель автобуса JAC на территории парковки ЖК "Асыл Арман", с. Иргели, сдавая задним ходом, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – отмечено в сообщении.

24 ноября в Павлодаре произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В результате погибла 16-летняя девочка.