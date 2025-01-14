Киберполиция задержала россиянина при попытке покинуть Казахстан

Киберполицейские Жамбылской области задержали гражданина России по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП региона, его подозревают в участии в схеме по выводу денег с банковских счетов потерпевших в торговых центрах города Алматы.





"В дежурную часть УП города Тараза обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем завладело ее денежными средствами в размере 13 млн 200 тыс. тенге. Преступник использовал интернет-ресурсы для совершения мошеннической операции с ее банковским счетом. Подозреваемый задержан при попытке покинуть территорию Казахстана", – рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК ("Мошенничество").

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется его причастность к другим преступлениям.

Утром 14 января стало известно, что в Алматы задержали разыскиваемого в России наркоторговца. 26-летний Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск Министерством внутренних дел (МВД) России за совершение наркопреступления.