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Законодательство РК

В Павлодаре пьяный мужчина "заминировал" автомобиль

МВД Фото: polisia.kz
В ходе мероприятий сотрудниками полиции ДП Павлодарской области совместно с ДКНБ задержан житель областного центра, сообщивший о заложенном взрывном устройстве в машине по улице Бектурова, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, инцидент произошел 17 августа в 3:00.

"Был оцеплен определенный жилой участок. В ходе осмотра взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. По данному факту установлен мужчина, который находился в алкогольном опьянении". Пресс-служба ДП Павлодарской области

За данное правонарушение горожанин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб", с наложением штрафа в размере 30 МРП, а также по ч. 1 ст. 440 КоАП РК "За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Мужчину оштрафовали на 5 МРП.

Ранее сообщалось, что в Алматы 18 июля 2023 года "заминировали" один из торгово-развлекательных центров.

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