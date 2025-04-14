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Происшествия

Школьник из Костаная "заминировал" ТРЦ и школу

задержание подозреваемого, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 19:21 Фото: polisia.kz
В Костанае задержан подросток, сообщивший о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что сигнал об угрозе поступил от начальника службы безопасности ТРЦ – он получил SMS с информацией о возможном минировании.

"На место прибыли экстренные службы, здание и прилегающая территория были полностью обследованы. Взрывчатых веществ не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность автора ложного сообщения. Им оказался ученик 8-го класса одной из школ города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании – в этот раз в Садчиковскую школу. С несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.

Ранее сообщалось, что жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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