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Законодательство РК

В ВКО завели уголовное дело по факту обрушения памятника Ленину

расследование по факту падения памятника Фото: скриншот видео
На центральной площади города Алтая с 15 августа ведется реконструкция. Проектом предусмотрено также обновление постамента памятника Ленину. Плиты постамента демонтировали, сообщает Zakon.kz.

По словам подрядчика, пишет YK-news.kz, он предлагал на время реконструкции убрать изваяние, чтобы его не повредили. Однако во время работ памятник, по его словам, "упал сам". Между тем в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что памятник Ленину зацепили ковшом погрузчика.

"По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса РК "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства". В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Проводятся следственные действия". Пресс-служба Департамента полиции ВКО


Ранее, 16 июня, аким Атырауской области Серик Шапкенов высказался о памятнике В. И. Ленину в одном из районов Атырау. Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в районе "Жылгородок" Атырау до сих пор стоит памятник Ленину. В этой связи они попросили объяснить, насколько это правильно с точки зрения идеологии.

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