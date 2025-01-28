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Общество

Памятник Ленину до сих пор "шагает" среди современных особняков в Атырау

Памятник Ленину возвышается среди современных особняков в Атырау , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В 1990-х, когда эпоха советских деятелей прошла, памятники и бюсты Ленину, Фурманову, Кирову, Чапаеву и другим были собраны со всего города и перенесены в микрорайон Жилгородок. Сейчас на месте уцелел лишь памятник Ильичу, остальные ликвидированы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Памятник весом около 110 тонн и высотой 12 метров Владимиру Ильичу Ленину – организатору и руководителю революции 1917 года, возможно, уцелел благодаря своему внушительному размеру. Каждый год 22 апреля и 7 ноября в дань памяти коммунисты возлагают у его подножья цветы.

По словам бывшего председателя КНПК (ныне Народная партия Казахстана) Ерболата Даулетказиева, сначала гигантский памятник Ленину был установлен перед зданием областного акимата. Всего по городу насчитывалось около 18 памятников Владимиру Ленину. Они стояли перед заводами, клубами, школами и т. д.

"Когда Союз распался, все эти сооружения начали ликвидировать, тогда мы, коммунисты, попросили оставить их и перенести в микрорайон Жилгородок. Мы сами ухаживали за статуями, красили, белили, нам помогли высадить деревья вокруг, провести освещение и установить скамейки. Сейчас из всех деятелей остался лишь памятник Ленину. Остальных жители потихоньку ночью снесли. Мы должны сохранить историю. Наверное, нынешняя молодежь не знает, что именно Ленин внедрил 8-часовой рабочий день с двумя выходными, также в его время образование, медицина, путевки – все было бесплатно. Хлеб стоил копейки. Мы чтим память о Ленине", – рассказал Ерболат Даулетказиев.

Согласно данным центра исследования историко-культурного наследия Атырауской области, памятник Ленину не состоит у них на учете и не находится под охраной государства. Однако в городском акимате отметили, что историческое сооружение ликвидировать не планируется. Периодически за ним ухаживают работники ТОО "Спецавтобаза".

Ранее Zakon.kz писал, как аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 июня 2023 года в СЦК высказался о памятнике В. И. Ленину.

Динара Канбетова
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