В Каскелене задержали мужчину, который занимался онанизмом на детской площадке

В сети появилось видео, на котором мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене. Полицейские задержали правонарушителя, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 18 августа сотрудниками РПП ОМПС УП Карасайского района по жалобе жителей города Каскелен был доставлен в полицию гражданин А., 1966 года рождения, который, находясь в общественном месте, на игровой площадке, обнажил свой половой орган.



"Правонарушитель вину в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 КоАП РК признал, в содеянном раскаялся, его вина полностью подтверждается материалами административного производства и видеозаписью, которые будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области. О результатах решения суда будет сообщено дополнительно", – отметили в пресс-службе ДП региона.