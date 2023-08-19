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Законодательство РК

В Каскелене задержали мужчину, который занимался онанизмом на детской площадке

В Каскелене задержали мужчину, который занимался онанизмом на детской площадке Фото: Zakon.kz
В сети появилось видео, на котором мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене. Полицейские задержали правонарушителя, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 18 августа сотрудниками РПП ОМПС УП Карасайского района по жалобе жителей города Каскелен был доставлен в полицию гражданин А., 1966 года рождения, который, находясь в общественном месте, на игровой площадке, обнажил свой половой орган.

"Правонарушитель вину в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 КоАП РК признал, в содеянном раскаялся, его вина полностью подтверждается материалами административного производства и видеозаписью, которые будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области. О результатах решения суда будет сообщено дополнительно", – отметили в пресс-службе ДП региона.

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Елена Вебер
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