Житель Актау получил штраф за онанизм
Фото: Zakon.kz
Мужчину, который занимался онанизмом в подъезде жилого дома, привлекли к ответственности по суду, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, 24 августа разбирательство прошло в рамках закрытого судебного заседания Специализированного суда по административным правонарушениям Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Доказательствами его виновности стали видеозаписи.
Решением суда мужчину оштрафовали на 20 МРП, то есть 73 840 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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