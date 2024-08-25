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Законодательство РК

Житель Актау получил штраф за онанизм

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 06:18 Фото: Zakon.kz
Мужчину, который занимался онанизмом в подъезде жилого дома, привлекли к ответственности по суду, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 24 августа разбирательство прошло в рамках закрытого судебного заседания Специализированного суда по административным правонарушениям Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Доказательствами его виновности стали видеозаписи.

Решением суда мужчину оштрафовали на 20 МРП, то есть 73 840 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что победившая рак груди павлодарка вышла из тюрьмы.

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