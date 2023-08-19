Обещала 5 млн тенге: актюбинка взяла кредит и отдала деньги мошеннице

Мошенница уговорила актюбинку взять кредит, а взамен помочь получить ей в фонде "Даму" пять миллионов тенге на развитие бизнеса, которые не нужно будет возвращать, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что две актюбинки попали в финансовую аферу, желая открыть свой бизнес. Одна из них даже подавала заявку в Палату предпринимателей по программе "Бизнес бастау", получила сертификат, но не смогла защитить свой проект, поэтому упустила безвозмездный грант. Тогда она познакомилась с некой Асем, которая заявила, что у нее якобы есть знакомые в фонде поддержки предпринимательства "Даму". Аферистка гарантировала ей получение безвозмездного гранта в размере пяти миллионов тенге. Однако за свою услугу потребовала 600 тысяч тенге. Не имея таких денег, женщина решила взять кредит в банке. Ей одобрили лишь 100 тысяч тенге. На что Асем согласилась, отметив, что как раз сейчас освободилось одно место для участия в программе. Мошенница завладела деньгами, но свое обещание не выполнила, так как оказалось, что у нее не было знакомых в фонде "Даму".

Вторая потерпевшая передала той же Асем 200 тысяч тенге. Ей она обещала помочь получить безвозвратные 1 миллион 380 тысяч тенге. Однако также скрылась с деньгами.

В суде мошенница вину признала полностью. Но потерпевшие решили простить ее и просили суд освободить от уголовной ответственности. Дело завершилось примирением сторон. Асем вернула деньги актюбинкам.

Ранее директора ТОО из Караганды заподозрили в мошенничестве: он предлагал горожанам помочь с оформлением кредитов и требовал в обмен суммы до семи миллионов тенге.