83 млн тенге отдал мошеннице алматинец

83 млн тенге отдал серийной мошеннице алматинец, надеясь в выгодные инвестиции, передает Zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, женщина говорила знакомым, что занимается заключением договоров от компании по доставке запчастей в одну из крупных отечественных организаций путем инвестиций. Однако в этих вкладах педприятие не нуждалось.

"В настоящее время в подразделение с заявлением обратились девять человек. По предварительным данным, злоумышленница, как посредник, получала задатки от 10 до 20 млн тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 млн тенге. Подозреваемая задержана. Она жительница Алматинской области. Все указанные эпизоды объединены в одно производство и по ним в едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть больше. Оказавшихся в аналогичной ситуации людей полицейские просят позвонить на номера: 8-701- 233-47-90; 8-747-700-00-72 и 8-778-677-67-65.

В Казахстане регистрируют все больше преступлений, связанных с фейковыми брокерами. Столица пока находится в антилидерах.

