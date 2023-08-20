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В Актау из-за задержки рейса пассажиры провели в аэропорту сутки

задержка рейса Фото: предоставлено пассажирами задержанного рейса
Пассажиры рейса DV-742 сообщением Актау – Астана, вылет которых был назначен на 05:05 19 августа, провели в аэропорту сутки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада", рейс постоянно задерживали и переносили на один час. После полудня рейс запланировали в 14:30. В 15:00 стало известно, что воздушное судно не вылетело. Время вылета, как сообщили пассажиры, перенесли на 20 августа на 04:00.

В авиакомпании Scat сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и т.д.

Отмечается, что на время ожидания иногородним пассажирам предоставлено размещение в отеле.

"В связи с заменой воздушного судна изменилась провозная емкость. Несколько пассажиров были пересажены на ближайшие рейсы, на которых были доступны свободные места. Центр поддержки находится на связи с пассажирами, предлагает все доступные варианты перебронирования. Также пассажиры могут осуществить полный возврат стоимости перелета", – отмечается в сообщении.

Согласно данным портала, пассажиры должны были вылететь в 4:00 20 августа. Информация о вылете уточняется.

Ранее, 29 июля, FlyArystan задержал вылет рейса более чем на 15 часов.

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