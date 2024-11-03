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В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 13:26 Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Актау предупредили пассажиров о задержке сразу нескольких рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются вылеты в Баку, Астану и Атырау, а также прилет самолета из Астаны, пишет lada.kz.

"Задержка связана с погодными условиями – туманом в ночь на 3 ноября 2024 года. Прилеты и вылеты постепенно возобновляются", – сообщили в аэропорту.
табло, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 13:26

Фото: аэропорт Актау

По данным синоптиков, сегодня, 3 ноября 2024 года, в Актау переменная облачность, без осадков и туман. Температура воздуха +12°.

Ранее стало известно, что с набережной Актау исчезнут знаменитые искусственные пальмы. В местном отделе ЖКХ сообщили, что конструкции, установленные в 2019 году, не включили в новый проект по реконструкции территории.

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