В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов

В Международном аэропорту Актау предупредили пассажиров о задержке сразу нескольких рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются вылеты в Баку, Астану и Атырау, а также прилет самолета из Астаны, пишет lada.kz.

"Задержка связана с погодными условиями – туманом в ночь на 3 ноября 2024 года. Прилеты и вылеты постепенно возобновляются", – сообщили в аэропорту.

Фото: аэропорт Актау

По данным синоптиков, сегодня, 3 ноября 2024 года, в Актау переменная облачность, без осадков и туман. Температура воздуха +12°.

Ранее стало известно, что с набережной Актау исчезнут знаменитые искусственные пальмы. В местном отделе ЖКХ сообщили, что конструкции, установленные в 2019 году, не включили в новый проект по реконструкции территории.