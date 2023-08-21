Тонну конопли обнаружили в ходе спецоперации в Туркестанской области

Среди рощи на берегу реки Сырдарья в селе Кызылшаруа Сауранского района обнаружено 4500 кустов наркотической конопли, сообщает Zakon.kz.

В ходе ОПМ "Қарасора" сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с представителями комитета национальной безопасности с привлечением бойцов специального назначения "Беркут" провели воздушную разведку на территории Туркестанской области. В нем была задействована авиация национальной гвардии, сообщает ДП Туркестанской области.

Во время операции среди рощи на берегу реки Сырдарья в селе Кызылшаруа Сауранского района обнаружено 4500 кустов наркотической конопли.





Согласно заключению экспертизы изъятое наркотическое растение весило около тонны – 974 кг. Также в ходе проведения разведки на холме уничтожено 90 кустов конопли, весом 17,5 кг, на территории Туркестанской и Кызылординской областей.

О штрафах за посевы конопли напомнили в МВД. В Казахстане стартовало широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2022".

