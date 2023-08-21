В Алматы снова горела барахолка

В Алматы 21 августа горели контейнеры на рынке Байсат, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, 21 августа в 14:02 силы и средства ДЧС направили по повышенному рангу по адресу: Шоссе Северное Кольцо, 7 рынок Байсат.

Как отметили в ведомстве, горели двухъярусные контейнеры на общей площади 150 кв. м.





"Ввели пожарные стволы на тушение и охлаждение примыкающих контейнеров, автоцистерны установили на пожарные гидранты объекта, протянули магистральные линии, тем самым обеспечили бесперебойную подачу воды", – говорится в сообщении.

На месте происшествия создано два участка тушения пожара, в условиях высокой температуры и сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы.

Фото: ДЧС Алматы

Пожарные локализовали пожар на рынке за 25 минут. В 14:50 – ликвидировали полностью.

ДЧС Алматы просит предпринимателей, строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В начале июля в Алматы на оптовом рынке "Кенжехан-2" произошел пожар.