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В Алматы вновь горела барахолка

пожар рынок "Алмалы" 26 августа Фото: ДЧС Алматы
26 августа утром горели контейнеры на рынке "Алмалы", сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС города Алматы, площадь пожара составила 80 м².

"08:37 пожарные расчеты ликвидировали возгорание в Жетысуском район, рынок "Алмалы", где произошло горение контейнеров на общей площади 80 кв.м.". ДЧС Алматы

Принятыми мерами пожарные не допустили распространение огня на близстоящие торговые ряды. Жертв и пострадавших нет.


Пожары в алматинской барахолке явление частое – в предыдущий раз, 21 августа горели контейнеры на рынке Байсат.

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