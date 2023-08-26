В Алматы вновь горела барахолка

26 августа утром горели контейнеры на рынке "Алмалы", сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС города Алматы, площадь пожара составила 80 м².

"08:37 пожарные расчеты ликвидировали возгорание в Жетысуском район, рынок "Алмалы", где произошло горение контейнеров на общей площади 80 кв.м.". ДЧС Алматы

Принятыми мерами пожарные не допустили распространение огня на близстоящие торговые ряды. Жертв и пострадавших нет.





Пожары в алматинской барахолке явление частое – в предыдущий раз, 21 августа горели контейнеры на рынке Байсат.

