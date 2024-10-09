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Массовое ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы: легковушка протаранила маршрутный автобус

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы на проспекте аль-Фараби в восточном направлении 9 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и городского маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry совершал резкие перестроения между рядами, нарушая правила дорожного движения.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент маневр не удался: Toyota задела автомобили Kia и BMW, после чего потеряла управление и врезалась в заднюю часть маршрутного автобуса.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz

Удар с автобусом оказался настолько сильным, что машину отбросило на обочину, где она лишилась одного из передних колес.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz

В результате происшествия пострадал водитель Toyota, который получил травму головы. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz

В автобусе пассажиров не было, никто из водителей Kia и BMW не пострадал.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции сейчас работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.

Массовое ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 23:07

Фото: Zakon.kz


Ранее сообщалось о другом ДТП. Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы. 

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