Массовое ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы: легковушка протаранила маршрутный автобус
По словам очевидцев, водитель Toyota Camry совершал резкие перестроения между рядами, нарушая правила дорожного движения.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент маневр не удался: Toyota задела автомобили Kia и BMW, после чего потеряла управление и врезалась в заднюю часть маршрутного автобуса.
Фото: Zakon.kz
Удар с автобусом оказался настолько сильным, что машину отбросило на обочину, где она лишилась одного из передних колес.
Фото: Zakon.kz
В результате происшествия пострадал водитель Toyota, который получил травму головы. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации.
Фото: Zakon.kz
В автобусе пассажиров не было, никто из водителей Kia и BMW не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции сейчас работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы.