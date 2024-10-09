Массовое ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы: легковушка протаранила маршрутный автобус

В Алматы на проспекте аль-Фараби в восточном направлении 9 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и городского маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry совершал резкие перестроения между рядами, нарушая правила дорожного движения.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент маневр не удался: Toyota задела автомобили Kia и BMW, после чего потеряла управление и врезалась в заднюю часть маршрутного автобуса.

Фото: Zakon.kz

Удар с автобусом оказался настолько сильным, что машину отбросило на обочину, где она лишилась одного из передних колес.

Фото: Zakon.kz

В результате происшествия пострадал водитель Toyota, который получил травму головы. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации.

Фото: Zakon.kz

В автобусе пассажиров не было, никто из водителей Kia и BMW не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции сейчас работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.

Фото: Zakon.kz