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В крупнейшем комплексе Талдыкоргана произошел пожар

пожар в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Ранним утром 22 августа на пульт дежурного ДЧС поступил вызов о пожаре по улице Жансугурова в Талдыкоргане. Прибыв на место происшествия пожарные выяснили, что горит комплекс отдыха в микрорайоне Каратал, сообщает Zakon.kz.

Ресторан загорелся ранним в 05:45 час. Горела крыша и кухня. Пожар удалось потушить в течение 30 минут. В общей сложности погнем были охвачены 100 квадратных метров здания. 

"Пожар локализован в 06:11 часов и ликвидирован в 06:20 часов. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет," – сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области. 

Во время пожара отдыхающих в комплексе отдыха не было. Оказалось, что ресторан закрывается в 00:00 часов и на момент возгорания в помещении был только охранник. Рассматривается и вариант умышленного поджога здания.


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Жетысуская область Талдыкорган
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