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Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Усть-Каменогорска

пожар в бане Фото: скриншот видео
25 января на территории банного комплекса произошел пожар по проспекту аль-Фараби. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренней обшивки.

"Огнеборцами были проложены магистральные линии для тушения огня. Всего было задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники. С огнем удалось справиться на площади 120 кв. м. По причине пожара отрабатывается версия - нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования". Пресс-служба ДЧС ВКО

Жертв и пострадавших нет.


ДЧС ВКО напоминает владельцам объектов о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускать нарушений, иметь первичные средства пожаротушения, следить за исправностью пожарной сигнализации, состоянием эвакуационных выходов.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся близ Алматы.

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