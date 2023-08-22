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Пьяный мужчина за день жестоко убил трех человек в Актобе

Пьяный мужчина за день жестоко убил трех человек в Актобе Фото: Zakon.kz
В Актобе мужчину, убившего трех человек , суд приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации Diapazon.kz, мужчина жестоко убил трех человек. 

Из обвинения следует, что недалеко от здания департамента по делам обороны на ул. 312-й Стрелковой дивизион познакомился с двумя мужчинами, все трое стали пить водку. В какой-то момент из-за ссоры Ильчевский камнем стал бить сначала одного, потом второго нового знакомого. Лежащих без сознания с тяжелыми травмами мужчин он скинул в канализационный колодец пятиметровой глубины, поджег одеяло и сбросил туда же. В результате двое мужчин умерли от отравления угарным газом.

Подозреваемый продолжил пить и через несколько часов пришел домой к своему знакомому, который требовал, чтобы его супруга вернула ему долг. Его знакомый был инвалидом второй группы, у него не было одной ноги. Обвиняемый бил беспомощного инвалида руками и ногами, затем стал наносить удары ножом в голову, шею ив спину. После убийства забрал нож, которым убил человека и ушел.

В суде вину в преступлении он признал частично.

Суд первой инстанции приговорил его к 20 годам лишения свободы. 

Ранее инвалида в Алматинской области убили за 2 млн тенге. 

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