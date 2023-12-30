Чиновник жестоко убил пенсионерку в Петропавловске

28-летний сотрудник департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Михаил Малеев работал специалистом департамента статистики Северо-Казахстанской области и с женой жил в съемной квартире, которую арендовал в Петропавловске у 64-летней пенсионерки. 25 мая мужчина пришел к арендодательнице, чтобы просить отсрочки по платежу, но предполагал, что пенсионерка откажет ему и прихватил с собой нож, сказано в материалах дела, пишет газета Неделя.

"После того как пенсионерка в отсрочке отказала, мужчина достал нож и стал наносить множественные удары в область груди, живота и затылка, проявляя при этом особую жестокость. После того, как от ударов клинок ножа деформировался и погнулся, подсудимый взял с кухонного стола другой нож и продолжил наносить удары, пока не согнулся и второй нож", – приводит материалы уголовного дела издание.

После мужчина ударил несколько раз потерпевшую по голове ногой, облил дом спиртом и поджог. Затем ушел из квартиры.

"Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Согласно заключению эксперта, причиной смерти послужили множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждениями легких и печени, приведшие к острой обильной кровопотере, а также открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа", – сказано в деле.

В октябре минувшего года 28-летний Малеев предстал перед судом. Во время процесса подсудимый признал вину, но сообщил, что убил пенсионерку в состоянии аффекта. Якобы женщина оскорбила его, что и послужило поводом. Но суд не принял такие показания во внимание.





Прокурор запросил для Михаила Малеева 17 лет лишения свободы, согласно статье 99 УК РК, его деяния квалифицировали, как "Убийство с особой жестокостью". Суд постановил лишить Малеева свободы на 11 лет.

Накануне стало известно, что в Петропавловске в одном из домов в Рабочем поселке обнаружили тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-летний сын. Подозреваемых задержали по горячим следам, а соседи погибших рассказали подробности дела.