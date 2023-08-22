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Дезинсектор избавлял жителей Алматы от тараканов и украшений

Дезинсектор избавлял жителей Алматы от тараканов и украшений Фото: freepik
32-летнего частного предпринимателя задержали в Алматы по подозрению в серии краж. Мужчина проникал в квартиры горожан под видом дезинсектора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 22 августа в пресс-службе ДП Алматы, задержанного подозревают как минимум в пяти преступных эпизодах. Алматинцы вызывали мужчину, чтобы потравить тараканов. Но после его ухода из квартир и домов пропадали не только насекомые.

"В момент обработки помещений "специалист" требовал у домочадцев покинуть дом. Этого времени ему было достаточно не только для того, чтобы провести дезинсекцию, но и для того, чтобы найти ювелирные украшения и похитить их", – пояснил Тимур Мулинов, заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района.

Подозреваемого оперативно выявили и задержали. Он дал признательные показания. Все эпизоды объединили в одно уголовное дело по ст. 188 УК РК, задержанный сейчас под стражей.

Ранее в Алматинской области раскрыли крупную кражу золота.

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