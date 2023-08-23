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Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провели в Павлодаре и Экибастузе

Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провела полиция в Павлодарской области Фото: pixabay
Пять притонов, где оказывали сексуальные услуги, ликвидировала полиция в ходе спецоперации в Экибастузе и Павлодаре. У их организаторов изъяли большое количество денег, оружие, плетки, кляпы и прочие аксессуары, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 23 августа, сотрудники УБОП регионального ДП выявили деятельность преступной группы, которую подозревают в организации и предоставлении интимных услуг. В Павлодаре и Экибастузе полицейские ликвидировали пять притонов, работавших под видом салонов массажа.

Полиция провела 25 обысков и задержала более 30 человек – администраторов "салонов", массажисток и их клиентов. При обыске у подозреваемых изъяли 10 млн тенге, 1,6 тысячи долларов, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, а также различные аксессуары – наборы белья для ролевых игр, маски, плетки, наручники, кляпы, рекламную продукцию, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты.

"Полицейские установили владельцев и организаторов вышеуказанных массажных салонов, позиционирующих себя в качестве бизнесменов. По четырем фактам проводится досудебное расследование по ст. 309 УК Республики Казахстан. Расследование продолжается, иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – сообщил Габит Кабдрахманов, начальник УБОП ДП Павлодарской области.

В июле полиция обнаружила в Алматы секс-притон, работавший под видом жилого дома.

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Павлодар Павлодарская область Экибастуз
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