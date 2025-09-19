#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Общество

Алматинские ЖК оказались рассадниками секс-притонов

коллаж с алматинскими ночными бабочками, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:37 Фото: ДП Алматы
Алматинские полицейские прошлись с проверками по жилым комплексам "Манхэттен", "Акбулак" и "Каусар" и обнаружили десятки притонов, оказывающих интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, во время рейдов выявили 71 притон. Собственников квартир, предоставивших помещения для незаконной деятельности, привлекли к ответственности.

"Меры административного воздействия также приняты в отношении лиц, проживавших в этих квартирах без регистрации или удостоверяющих документов. Профилактическая работа будет продолжена на постоянной основе", – заявили в ДП 19 сентября.

5 сентября 2025 года прокуратура Алматы отчиталась о проверках в ЖК "Манхэттен" – по итогам рейдовых мероприятий там выявили около 1000 правонарушений.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
