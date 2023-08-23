Пожарные в Алматы предотвратили взрыв на предприятии

Пожарные потушили возгорание и предотвратили взрыв на предприятии по переработке автомобильных шин в Турксибском районе Алматы. Жертв и пострадавших удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 23 августа в 7:13 пожарные расчеты направили на место возгорания на Илийском тракте.

Первые подразделения ДЧС прибыли на место через семь минут. Пожарные обнаружили, что в цехе по переработке автошин бушевало открытое пламя – огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.





"Создалась угроза распространения огня на здание с кислородной станцией соседнего предприятия. Из горящего темного склада звенья газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе вынесли два кислородных баллона общим объемом 100 литров, готовых взорваться в любую минуту", – рассказали в пресс-службе.

Благодаря оперативной работе пожарных возгорание локализовали в 8:07 и полностью ликвидировали в 8:25. Никто не погиб и не пострадал.

Удалось спасти от огня оборудование внутри цеха, здание одного из предприятий и новые автошины. Причину пожара сейчас выясняют.

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