"Повторяет судьбу барахолки?": сильный дым окутал рынок в Талдыкоргане

Жители Талдыкоргана обеспокоены судьбой рынка, который сегодня, 23 августа 2023 года, окутал сильный дым из-за пожара в торговом центре "Кок-базар", сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал местный житель Зуфар Вильдамирович, который стал очевидцем происшествия, – на момент задымления он был на рынке.

"Помните нашу любимую барахолку? Нашумевшая сегодня новость из-за возгорания на "Кок-базаре" в Талдыкоргане вызвала много вопросов и совпадений?! На днях был обход нового акима, где он высказывался про стихийную торговлю и не раз подчеркивал о пожарной безопасности, и сегодня сбылись опасения. Наш маленький рынок повторяет судьбу барахолки?" – выразил свое опасение талдыкорганец.

На кадрах видно, как люди – мужчины, женщины с детьми, подростки – в панике бегут со стороны ТЦ "Кок-базар".

В областном ДЧС рассказали подробности задымления на рынке.

"В 12:23 в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по ул. Биржан сал произошло возгорание жировых отложений в вытяжной системе и частично кровли столовой на общей площади 5 кв. м. Пожар локализован в 12:43 и ликвидирован – в 12:50", – уточнили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

По данным ДЧС региона, причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.

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