Лопаты из дорожных знаков: ущерб от краж на автомагистралях РК составил 20 млн тенге
Согласно информации КТК, что-то сдают в металлолом, а что-то внедряют в личное подсобное хозяйство.
Например, из квадратных указателей делают лопаты для уборки снега, а круглые дорожные знаки приспосабливают под крышки для казанов и бочек. Светоотражатели крепят на велосипеды и мотоциклы. И это, по словам представителей национальной автодорожной компании, происходит по всей стране.
Стоимость украденного исчисляется десятками миллионов тенге. Только в этом году наворовали на 20 млн тенге.
"Вдоль дороги Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области дорожники установили новое совершенно светодиодное освещение. И только тогда, когда мы хотели его подключить, мы заметили, что было украдено прямо с дороги два больших трансформатора, которые как раз-таки дают это освещение. Также с той же самой дороги, с опор освещения, было своровано более 150 кабелей". Пресс-секретарь компании "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева
Как отмечается, в 2021 году данный ущерб составил более 60 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели новые правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам.