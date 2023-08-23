Астанчанку оправдали в убийстве по неосторожности

20 июня суд признал астанчанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И осудили на год. 22 августа женщину оправдали, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда города Астаны, потерпевший около 23:00 поджидал возле дома подсудимую. При встрече, сев в автомашину, стал настойчиво предлагать продолжить отношения. Получив отказ, он забрал один из мобильных телефонов женщины. Позже поджидал ее у дома. Около 05:23, выбежав перед машиной, мужчина вынудил подсудимую остановиться. Они поссорились по поводу ее позднего возвращения домой.



"Затем, выражаясь нецензурной бранью, схватил О. за шею и стал душить. В это время О. опасаясь за свою жизнь и здоровье, находясь в ночное время в безлюдном месте, не имея возможности обратиться к кому-либо за помощью, понимая, что Н. находится слева от автомашины, а не перед ней, начала движение прямо, пытаясь уйти от посягательства", – говорится в сообщении.

Затем погибший двумя руками схватился за спущенное стекло автомобиля с водительской стороны. Потерпевшая не останавливаясь, продолжило движение вперед, вследствие чего, мужчина, проехав в висячем состоянии, не удержавшись, упал на дорогу, получил тяжелую травму и скончался.

"Коллегия, пришла к выводу, что в данном случае О. действовала в целях необходимой обороны, так как не имела умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Н., пыталась лишь избежать посягательства на ее жизнь и здоровье. По итогам рассмотрения, коллегия вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РК", – отметили в суде.

В связи с оправданием подсудимой гражданский иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда оставлен без рассмотрения на основании ст.170 ч.6 п.1 УПК, что не препятствует подаче иска в порядке гражданского судопроизводства, подытожили в суде.

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